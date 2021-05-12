Türkiye'de yeni dönem başlıyor: Kamuda işe alımlar artık tek platformdan yapılacak!

3 MİLYON ÇALIŞANA EĞİTİM

'Eğitim Her Yerde' sloganıyla kamuda eğitim seferberliği ilan ettik. Buradan hareketle 16 bakanlık özelinde ve tüm bakanlıklar genelinde personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin analiz çalışmaları devam ediyor. Eğitim ihtiyaç analizleri de yakında bitecek ve sonuçlarını da

her bir bakanlığa bildirecek ve yıl sonunda eğitimlerin gerçekleşme düzeyini raporlayacağız. Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak, bu faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için yine yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı'nı hayata geçirdik. Bu Platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor.