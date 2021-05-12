Türkiye'de yeni dönem başlıyor: Kamuda işe alımlar artık tek platformdan yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya geldi.
Atay, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hayata geçirdiği projeleri değerlendirerek, görüşmede şu mesajları verdi:
"İnsan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakat geliyor. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta bu konunun önemine değiniyor. Mart ayında açıklanan Ekonomik Reform Paketi, bu anlamda son derece değerli bir yol haritası çiziyor bizler için. Bu kapsamda kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi' görevi de Ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve milli bir yazılım ile geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformumuz. Bu Platform ile kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli husus da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması. Kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamını artık Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir, işe alım süreçlerinin tamamını izleyebilir bir sisteme sahibiz. Tüm kurumlarımızda liyakatin öne çıktığı, işe alım süreçlerinin izlenebildiği bir insan kaynağı portalını uygulamaya aldık. Bu yılsonuna kadar kamuda işe alımların hepsine bu platform üzerinden katkı veriyor olacağız. Yani tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu hayli zamandır denemeler, pilot çalışmalar yaptığımız bir sistem dolayısı ile belediyelerden ve özel sektörden de kullanım için talepler geliyor.
3 MİLYON ÇALIŞANA EĞİTİM
'Eğitim Her Yerde' sloganıyla kamuda eğitim seferberliği ilan ettik. Buradan hareketle 16 bakanlık özelinde ve tüm bakanlıklar genelinde personel eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin analiz çalışmaları devam ediyor. Eğitim ihtiyaç analizleri de yakında bitecek ve sonuçlarını da
her bir bakanlığa bildirecek ve yıl sonunda eğitimlerin gerçekleşme düzeyini raporlayacağız. Kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacı karşılamak, bu faaliyetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırmak için yine yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı'nı hayata geçirdik. Bu Platformumuzu da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Bugün 3 milyona yakın kamu çalışanımız sistem üzerindeki eğitimlerden yararlanabiliyor.
54 MİLYAR LİRA TASARRUF
Ülkemizin insan kaynağı envanterini çıkartıyoruz. Elde edeceğimiz veriler çerçevesinde şekillenecek insan kaynağı yönetimi ve planlaması ile kamudaki insan kaynağında verimliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz bu araçlarımızı etkin olarak kullandığımızda yıllık 54 milyar liralık bir tasarruf öngörüyoruz. 54 milyar sembolik bir rakamdır, sadece kamuda geliştirdiğimiz araçlarla bizim sağlayacağımız verimliliktir. Türkiye'nin dönüşümünün insan kaynağı ile olacağına inanıyoruz. Bizim hayata geçirdiğimiz tüm projeler, kamuda insan kaynağı verimliliğini arttırırken kamu kaynaklarından tasarruf sağlamayı da amaçlıyor. Aynı zamanda bir sadeleştirme ve standartlaştırma gayretimiz de var. Bakın şu anda kamuda 3 bin civarında unvan var. Bu unvanların bir çoğu ile ilgili gerekli iş analizleri ve tanımları yok, haliyle A Bakanlığı'ndaki bir unvan B Bakanlığı'na uymuyor. Bu nedenle bir insan havuzu, yetenek havuzu da oluşmuyor. Biz envanteri çıkardık, bu yıl içerisinde tamamlamayı planladığımız işlerden birisi de bakanlıklarla bir araya gelerek bu unvanların sadeleştirilmesi olacak.
200 BİN AÇIK UÇLU CEVAP
Türkiye genelinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, TBMM, 16 bakanlık ve onlara bağlı, ilgili ya da koordineli kuruluş ve iştiraklerde gerçekleştirdiğimiz KAMU-VERİ anketi de bu bakış açımızın önemli bir aracı. Bu anketimize 862 bin kamu çalışanı katıldı ve açık uçlu sorulara 200 binin üzerinde cevap geldi. 24 ayrı başlıkta Türkiye'de kamuda ne gibi sorunlar yaşanıyor hepsini tek tek, kurum kurum biliyoruz. Bayramdan sonra KAMU-VERİ anketini özel sektör için de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu veriler sorunlara doğru ve etkin araçlar geliştirmemize ışık tutuyor.
REKTÖRLER İZLEMEDE
KAMU-VERİ gibi, bize karar alma süreçleri için kıymetli veriler sunan başka bir çalışmamız daha var; ÜNİ-VERİ. ÜNİ-VERİ kapsamında REBİS diye kısalttığımız Rektör Bilişim Sistemi var. Her rektör üniversitesinden mezun olan öğrencilerinin ne kadar sürede, hangi sektörde, hangi ücretle işe başladığını bu sistem üzerinden izleyebiliyor. Üniversitelerimizin bölümleri ile iş gücü piyasası arasında bir karşılaştırma yapabiliyor, yetkinliklerin doğru iş kollarında kullanılıp kullanılmadığını görebiliyoruz. Bu sistem yönetimlerde çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Üniversite, kendisiyle ilgili bütün verileri görebiliyor. Bir bölüm verimsizse, istihdam oranı düşükse bunu görmemezlikten gelmenin kimseye bir faydası yok, bu durum eğitimden mi kaynaklanıyor yoksa günümüz iş dünyasının bir gereği mi bunu analiz etmesini bekliyoruz. Yönetimlerden, gerekliyse orada insan kaynağı planlamasına gidilmesini bekliyoruz.
HEPSİ TEMİNAT ALTINDA
2020 yılında hayata geçirdiğimiz ve bu yıl 135 bin başvuru ile son derece önemli bir rakama ulaştığımız Staj Seferbirliği Programımız var. Bu program ile stajı, sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarttık ve tüm fakülte ve yüksekokulları kapsayacak şekilde genişlettik. Türkiye'de staj yapmak isteyen çocuk referans arıyordu ya da işverenler belli başlı üniversitelerin öğrencilerini staja kabul ediyordu. Biz bunu ortadan kaldırmak için işverenlerin başvuru yapan adayların kişisel bilgilerini görmeden sadece yetkinliklerine göre staj teklifi sunabilecekleri bir sistem geliştirdik. Adayları 26 parametreye göre değerlendiriyoruz. Staj yapan çocukların hepsi teminatımız altında bulunuyor.
KAMUDA VERİM ARTIYOR
Bu yıl stajyer havuzumuzu 27 Nisan itibarıyla işverenlerimizin erişimine açtık ve öğrencilerimiz staj tekliflerini almaya başladı. İşverenlerimiz yılsonuna kadar staj tekliflerini sunabilecek ve öğrencilerimiz kendileri için en uygun olduğunu düşündükleri teklifi kabul ederek stajlarına başlayabilecekler.
Şu ana kadar 8 bin 536 öğrencimiz kendilerine iletilen teklifi kabul ederek, staj yapacakları alan ve işyerlerini seçtiler. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak, her bir çalışmamızla ülke insanının ekonomi ile ilişkisini somut olarak kurmaya gayret gösteriyoruz."