E-Ticarette moda zirve yaptı

Pandemidöneminde internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80.4'ü, erkeklerin 58.7'si moda ürünlerini tercih etti. Rekabet Kurumu verilerine göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başlayan salgın sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken, kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi. Bu dönemde e-ticarette, tüketicilerle satıcıların eğilim ve alışkanlıkları, sektördeki oyuncuların faaliyetlerine yön verdi. Tüketicilerin salgın sürecinde internetten alışveriş yaptıkları alımlarda moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi elektronik ile kozmetik ve kişisel bakım izledi. Salgının başından bu yana geçen dönemde tercih edilen diğer ürünler ise ev, yaşam, ofis, ev tekstili, kitap, yemek siparişi, süpermarket, sağlık, medikal ürünler ve besin takviyeleri, yiyecek içecekler, çiçek siparişi, müzik, film ve hobi, spor, outdoor, oto yedek parça ve aksesuarları, bahçe ve yapı market, oyuncak eğlence ve kültür oldu.Tüketici eğilimleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek ve kadın kullanıcı tercihleri moda, kozmetik ve kişisel bakım ile elektronik kategorilerine göre önemli ölçüde farklılaştı. Bu dönemde kadın tüketicilerin yüzde 80.4'ü moda kategorisinden alışveriş yaptı, erkeklerde ise bu oran yüzde 58.7 oldu.ELEKTRONIK kategorisinde kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 33.9 iken erkeklerin oranı yüzde 60.7 olarak gerçekleşti. Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde ise kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 57 iken erkeklerin alışveriş yapma oranı yüzde 27.3 olarak hesaplandı.