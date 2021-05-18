Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin borçlarının erteleneceğini açıklayan Başkan Erdoğan müjdeyi verirken bakliyat alım fiyatlarının da belli olduğunu açıkladı. Bu kapsamda; arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Buna göre, arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu? 2021 Bakliyat alım fiyatları/arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler!