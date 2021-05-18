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Haberler Ekonomi Haberleri e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL pandemi destek parası ne zaman ve kimlere yatacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:22 Son Güncelleme: 18.5.2021 13:22

ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL pandemi destek parası ne zaman ve kimlere yatacak, şartları neler?

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

Salgın döneminde uygulamaya alınan, ile yaptığı başvurularla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru işlemleri devam ediyor. Bayram öncesi '' kapsamında 2 milyonu aşkın vatandaşa ulaştırılan nakdi destek ödemesi sonrası vatandaşlar "1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamalara ve ödeme takvimine göre, e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Aşağıda, e-Devlet ile pandemi parası başvuru süreci hakkında detaylar yer alıyor.

Koronavirüs pandemisinden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ödemeleri, tam kapanma süreciyle yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre; 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırılması planlanan bu nakdi destek ödemelerinin büyük bir kısmı bayramdan önce tamamlandı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte "1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" ve " ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya başlandı. Aşağıda, pandemi desteği ödemeleri hakkında merak edilenler ve 1100 TL pandemi yardım başvuru adımları yer alıyor.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, hak sahipliği durumunun, üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

İLAVE KAYNAK

Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler?

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

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e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sorgulama: 18 Mayıs 1100 TL pandemi destek parası ne zaman ve kimlere yatacak, şartları neler?
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