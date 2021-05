Seyyar satıcı da hibeden yararlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı meslek grubuna göre ödeme yapılacak. Hibe desteğinden basit usule tabi olan simitçi, midyeci, meyve-sebze tezgâhı kuran bütün seyyar satıcılar da yararlanacak.Destekler banka hesabına yatacak. Sadece bir işyeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Kayıtlı olmayanlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kabul edilmeyen başvurular için 10 gün içinde itiraz edilebilecek.Hibe desteği kapsamında 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira ödenecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin TL; müzisyen, tamirat, hırdavatçı, bakım ve onarım, kaporta işleriyle uğraşanlar, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisinin bulunduğu 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de 3 bin TL hibe ödemesi yapılacak.- Faik Yılmaz (İSTESOB Başkanı): Birkaç meslek hariç, esnaf ve sanatkârlarımızın tamamına yakını bu destek paketinden koşulsuz olarak yararlanacak.Şu ana kadar esnafımızın aldığı hibe desteği esnaf başına 10 bin lirayı geçti. Cumhurbaşkanımız, her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.- Dursun Can (Kuaför/Kırıkkale): Desteğin esnafa can suyu olmasını ve en kısa sürede bu zorlu sürecin atlatılmasını temenni ediyoruz.- Eyüp Coşgun (Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı): Destek esnafa can suyu olacak, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.- Selahattin Yılmaz (Yozgat/taksici): 3 bin lira destekle rahatlama yaşayacağız.- Mustafa Eken (Sivas TSO Başkanı): Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni destekler 14 aydır sıkıntı içerisinde olan üyelerimize az da olsa can suyu olacaktır.- Furkan Altunet (Kayseri/oto yıkama işletmecisi): İşlerimiz iyiydi ama pandemi işlerimize sekte vurdu. Bu sene özellikle şartlar daha ağır geçmeye başladı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.- Zafer Uysal (Niğde/Kırtasiyeci): Destekler bizim can simidimiz oldu. Kapanma dolayısıyla sıkıntıya girmiştik. Bu verilecek destek ilaç gibi geldi. Teşekkür ediyoruz.- Ramazan Çiçek (Pastane işletmecisi/ Çanakkale): Bizler için çok iyi oldu.Destek bizleri çok mutlu etti. Halkımıza, esnafımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.- Kazım Cingü (Taksici/Tekirdağ): Hükümetin esnafı düşünerek destek olması bizleri memnun etti. İnşallah bu desteklerin devamını da bekliyoruz. Çünkü salgın sürecinde en çok etkilenen esnaf oldu. Bu desteklerin esnafa faydası olacağını düşünüyoruz.- Sinan Özdemir (Oto yıkamacı/ Çanakkale): Esnaf desteklerle rahatlayacak. Çok sevindik. Pandeminin en kısa sürede bitip hayatın normale dönmesini bekliyoruz.- Ayetullah Gözüngü (Pastane işletmecisi/ Şırnak): Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hibe desteği bize can suyu oldu. Minnettarız.