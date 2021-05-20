Kripto borsasına milyon dolarlık yatırım

Kripto borsalarında yaşanan ve güvensizlik ortamını ortaya çıkaran sorunların başında, kullanıcıların zamanında işlem sonlandıramaması geliyor. Acil durumlarda kripto borsasına giriş yapamayan kullanıcılar genellikle bu durumdan finansal olarak büyük zarar görüyor. 70 yerli yazılımcının altyapısını kurduğu, 4 milyon dolar yatırım yapılan ABStocks, yatırımcıyı koruyacak bir dizi önlemle önümüzdeki ay piyasaya girmeye hazırlanıyor.ABStocks Yatırımcısı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "70'e yakın Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks, uluslararası güvenlik sertifikasyonları standartı ve arkasında duran güçlü holding yapısı ile kripto borsaları arasına girecek. Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar euroluk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz" dedi.ABStocks'ta 'stop loss' (yatırımcıların kaybını sınırlı ölçüde tutmak için geliştirilen sistem) özelliğini getireceklerini anlatan Bayrak, "Bu sayede kullanıcıların zarar görmesini engellemiş olacağız. Borsanın saniyede 1 milyon işlem yapabilme kapasitesi var. Türk yazılım mühendislerinin geliştirdiği altyapı ve uluslararası denetim ile güvenlik maksimum seviyede olacak. ABStocks, yol haritasına Türkiye'de henüz kullanılmayan kullanıcı dostu soğuk cüzdan uygulamalarını da ekleyecek" dedi.Bayrak, ABStocks'ın gerek işlemlerdeki çabukluğu gerekse kullanıcı dostu arayüzü ile hız konusunda da büyük fark yaratacağını belirtti.Türkiye'de ilk kez bir holding garantörlüğünde üretilen dijital para da yakında piyasaya sürülecek. ABGCoin adı verilen paranın ABStocks ile aynı anda alım-satıma açılması bekleniyor. Bayrak, ABGCoin'in nisan mayısta ön satışta büyük talep aldığını belirtti.