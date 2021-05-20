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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:14 Son Güncelleme: 21.5.2021 00:24

: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

haberi: Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

235 BİN İŞLETMEYE 5 BİN LİRALIK HİBE

Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

1 MİLYON 150 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE 3 BİN LİRA HİBE ÖDEMESİ YAPILACAK

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.



İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Esnafa destek paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
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