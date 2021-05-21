Çöpten 91 megavat enerji

Mobilya, perakende, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding, enerji şirketi Biotrend'i büyütme kararı aldı. Türkiye'deki evsel atıkların yüzde 20'sini, yer üstü ve yer altı sularına karışmadan önce temiz enerji ve ısıya dönüştüren şirket, bu yıl tesis sayısını 18'e, kurulu gücünü de 91.5 megavata çıkaracak. Halka arz gelirini enerji yatırımlarında kullanacaklarını söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "Enerji sektörüne ciddi yatırım yapmayı planlıyoruz, bu alanda olabildiğince büyümek istiyoruz. Türkiye'deki bütün ihalelere giriyoruz. Bütün belediyeleri radarımıza aldık" dedi.Bu yıl devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte yurt genelinde toplam 6 bölgedeki 11 ilde 18 tesise ulaşacaklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu: "Böylece evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovatsaat elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız. Yeni tesislerimizle birlikte yeni gelir alanları da yaratarak istihdamı 293'ten 450'ye çıkaracağız. 'Çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe' sloganıyla tesislerimizde ortalama 4.4 milyon ton atık bertaraf ediyor, dünyadaki karbon salınımının azalmasına milyonda 2.3 katkı sağlıyoruz."Türkiye'nin günlük 80 bin ton olan evsel atığının 45 bin tonunun işlendiği bilgisini veren Doğan, "Biz bunun yüzde 20'sini yani 9 bin tonunu işliyoruz" dedi. Çöp toplama ve santrallere getirme işini belediyelerin yaptığını anlatan Doğan, şunları kaydetti: "Belediyelere aylık kira ya da yıllık cirodan pay veriyoruz. Tesis yatırımlarının yüzde 100'ünü biz yapıyoruz." Doğan, santrallerden elde edilen ısı ve sıcak suyu değerlendirmek için seracılık faaliyetlerine başladıklarını da ekledi.TÜRKİYE'DE 2017-2020 yılları arasında yaklaşık 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandığını aktaran Doğan, "Bu atıklardan 17 milyar liralık kazanç sağlandı. Geri kazanım oranı ise yüzde 19 oldu" dedi.