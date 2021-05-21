Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ekonomiye dev katkı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ekonomiye 17 milyar lira katkı sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." açıklamasında bulundu.