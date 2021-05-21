Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ekonomiye dev katkı!
Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:22 Son Güncelleme: 21.5.2021 12:23

'ın 'nden ekonomiye dev katkı!

AA
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ekonomiye dev katkı!

Başkan 'ın eşi 'ın ekonomiye dev katkı sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ekonomiye 17 milyar lira katkı sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi'yle sadece 3 yılda 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük. Binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağacın kesilmesini engellemiş olduk." açıklamasında bulundu.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden ekonomiye dev katkı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA