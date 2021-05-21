İstanbul'a müjde! Mahmutbey trafiğini rahatlatacak proje hizmete girdi

İstanbul'a müjde gibi haber! Mahmutbey trafiğini rahatlatacak Kuzey Marmara Projesi'nin son kesimi hizmete açıldı. Habipler- Hasdal kavşakları ile Kuzey Marmara Otoyolunun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi hedefleniyor.
Açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzay Marmara otoyolunun 7. kesiminin açılış töreninde bir aradayız. Habipler - Hasdal arasındaki 10.2 kilometrelik kesimi de kapsayan projenin en önemli kısımlarından biridir" dedi.
Erdoğan, "Habipler Hasdal kavşakları bölümü FSM yönünden gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura hastanesi, İkitelli OSB gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişim sağlayacaktır" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'te Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Konforun ve güvenliğin artması ile beraber ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız bu yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4 bin 5 metre uzunluğu ile dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz. Hasdal-Mahmutbey kavşağı arasındaki yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete almış olacağız" dedi.
'ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYON HEKTARA ÇIKARDIK'
Bakan Karaismailoğlu, ayrıca son 19 yılda 5,3 milyar fidanın toprakla buluştuğunu söyleyerek, "20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı son 19 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 23 milyon hektara çıkardık" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salınımını ortadan kaldırıyor. Sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık. Tüm ulaştırma projelerimizin çevreye olan katkısı aşikardır" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek TUSAŞ Köprülü Kavşağı hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.