SON DAKİKA: Çin'den gelen haber Bitcoin'i etkiledi! Sert düştü

Son Dakika Haberi... Bitcoin ve kripto paraların yaşadığı deprem devam ediyor. 14 Nisan tarihinde 64 bin doların üzerini gören ve rekor kıran Bitcoin sonraki süreçte zayıf seyretmeye başladı. Bitcoin'e ilk darbe Tesla CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ın açıklamalarının ardından 50 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin daha sonra düşünü sürdürdü ve 42 bin dolara kadar geriledi.