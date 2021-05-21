THY, dijital sağlık cüzdanı ile seyahatleri kolaylaştıracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı havacılık söktörü yeni tedbirler almaya devam ediyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) IATA Travel Pass uygulamasıyla bir pilot çalışma gerçekleştirerek, yolcuların sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayacak. THY yolcuları uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecekler. Böylece seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını rahatça yapabilecek, seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını havayolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecekler.THY seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor.