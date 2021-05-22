ASTROKARTOGRAFİ: Doğru zamanda doğru yerde misiniz?

Astrokartografi, kişinin gezegen hatlarının dünyanın hangi bölgelerinden geçtiğini gösteren harita çeşididir. Astrokartografi diğer adıyla ikamet astrolojisi; kişisel astroloji haritamızın dünyanın değişik noktalarında hangi titreşimler altında kaldığını gösterir. Nerede yaşarsam mutlu olurum, hangi şehirlerde ve ülkelerde çalışırsam iş açısından şanslı olurum? Hangi ülkelere ihracat yaparsam daha çok kazanırım sorularına sağlam cevaplar veren bir astroloji haritası tekniğidir.Bu teknik sayesinde haritanın ana eksenleri ile gezegenler arasındaki ilişkiler dünya haritası üzerine yerleştirilir ve böylelikle kişinin hangi ülkelerde neler deneyimleyebileceğinin öngörüsünde bulunulur.Bazen bir ülkeye, bir şehre gidersiniz, kendinizi orada gayet mutlu, enerjik ve oranın titreşimiyle uyumlu hissedersiniz. Tekrar tekrar orayı ziyaret etmeyi düşünürsünüz. Aynı yere farklı bir kişi gider, kendini orada mutsuz, depresif hisseder, o yerde zor ve zahmetli deneyimler yaşar. Bazen büyük hayallerle farklı bir ülkeye yerleşirsiniz, birçok şey beklediğiniz gibi gitmez ve mutsuz olursunuz. Doğum haritanızın frekanslarıyla uyum içinde olan bir yeri seçmediyseniz, uyum sorunu yaşayabilirsiniz.Astrokartografi haritanızda önemli gezegenlere ait hatların geçtiği ve dokundukları yerlerde o gezegene ait niteliklerle temas halinde oluruz. İlgili gezegenin sembolize ettiği her şeyle böyle bir yerde karşılaşabiliriz.Mesela astrolojide Güneş; tanınma, prestij, hayat amacı ve kariyerle ilgili göstergedir. Astrokartografi haritanızda Güneş'in izdüştüğü yerler; iş hayatınız açısından şanslı olabileceğiniz, gelişme, ilerleme sağlayacağınız, başarı ve prestij getirebilecek lokasyonları, şehirleri ve ülkeleri gösterir. Güneş hattınızın geçtiği yerleri bilmek size kariyeriniz açısından önemli bilgiler sağlayacaktır.Venüs ise astrolojide aşkı, ilişkileri, sanatı ve beş duyumuza hitap eden zevkleri sembolize eder. Haritamızda Venüs'ün izdüştüğü şehirlerde, ülkelerde ya da o bölgelerdeki insanlarla kurduğunuz iletişimde kendinizi oldukça iyi, değerli ve kabullenilmiş hissedersiniz. Aşkı, romansı, majör ilişkileri o yerlerde deneyimleme potansiyeliniz fazladır. Balayı ya da aşk tatili için Venüs hattınızın geçtiği yerleri muhakkak öğrenin. Venüs hatlarımızdan gelen insanlar aracılığıyla sanatsal ve yaratıcı zevklerimiz gelişebilir. Mesela Venüs hattı Marsilya'dan geçen biri oranın tarihi dokusuna, yemeklerine, kültürüne ve sanatına aşık olacaktır.Yurtdışında nerede eğitim almalıyım sorusunun cevabı Merkür hattınızı geçtiği yerlerdedir.Astroloji, bilgi ve teknik açıdan uçsuz bucaksız bir denizdir. İkamet astrolojisi ile doğru zamanda doğru yerde olmak mümkündür.