Vestel, Daewoo ile lisansta anlaşma yaptı

Vestel, Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya TV üretimi ve satışı için 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı. 23 yıldır Türkiye'nin tüketici elektroniğinde ihracat şampiyonu olan Vestel, bu anlaşmayla Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetler'deki gücünü daha da artıracak.Uluslararası markalarla yaptıkları işbirlikleriyle hem başarı çıtalarını istikrarlı bir şekilde yükselttiklerini hem de Türkiye'nin adını dünya pazarlarında duyurduklarını söyleyen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Stratejik pazarlara yönelik işbirliklerimizle, rekabetteki avantajımızı artırmaya odaklandık. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Daewoo anlaşmasıyla ihracat pazarlarındaki gücümüze güç katacağız" dedi.