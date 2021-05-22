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Giriş Tarihi: 22.5.2021 07:59 Son Güncelleme: 22.5.2021 08:00

geri adım attı! 'de uygulanmayacak

WhatsApp geri adım attı! Gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak

'ın zorunlu güncellemesinin 'de yürürlüğe girmeyeceği açıklandı. Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından zorunlu veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

Rekabet Kurumu, WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi sonrasında 11 Ocak tarihinde söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI

Yapılan açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

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WhatsApp geri adım attı! Gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
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