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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Turizmciler verileri TURSAM’da toplayacak

Turizmciler verileri TURSAM’da toplayacak
TÜRKİYE'DE turizm sektörünün politika, plan ve girişimlerine destek olmak için doğru ve şeffaf verilerin analizlerinin yapılması amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) kuruldu. TÜRSAB, TÜROFED, TTYD, TUREB, TÖSHİD, TURYİD ve TUADER işbirliği ile oluşturulan TURSAM, sektöre dair yapılan araştırmalarla son verileri paylaşacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TURSAM'ın çok önemli bir adım ve atılım olduğunu söyledi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da, "TURSAM'ı turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçiriyoruz" dedi.
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Turizmciler verileri TURSAM’da toplayacak
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