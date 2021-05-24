Yılın otomobilinde geri sayım başladı

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) 6'ncı kez düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili-2021" yarışmasında sondan bir önceki etap olan test sürüşleri gerçekleştirildi. OGD üyeleri ikinci oylama öncesinde test sürüşü için Intercity İstanbul Park'ta bir araya gelerek, yedi finalist otomobili test ettiler. Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris'in test edildiği etkinlikte otomobiller yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-performans başlıkları üzerinden değerlendiriliyor. Kazanan otomobil 22 Haziran salı günü sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak törende açıklanacak. ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleştirilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında ayrıca "Yılın Tasarımı" ödülü de verilecek. Bu yıl aday olan 27 otomobil arasından seçilen üç otomobilden en fazla oy alan "Yılın Tasarımı" ödülünü kazanacak.