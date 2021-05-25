5 milyarlık yatırımla krize meydan okudu

Pandemiye rağmen yatırımdan vazgeçmeyen grupların başında gelen NG Grup, son olarak Antalya'da hizmete aldığı NG Phaselis Bay Otel ile yatırımlarını taçlandırdı. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük koyunda 1.5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen tesis, sahip olduğu özelliklerle Türk turizminin hizmet kalitesini bir üst lige taşımanın bayraktarlığını yapmaya aday.NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Bu dönemde seramik, turizm ve porselen sektörlerinde yaklaşık 5 milyar TL'yi bulan yatırımı ülke ekonomisine kazandırdık. Grup olarak pandemi koşullarında sadece turizmde 1.200 kişiye yeni iş imkânı sağladık" dedi. Turizm sektörüne farklı bir dinamizm getirmeyi amaçlayan NG Phaselis Bay grubun dördüncü turizm yatırımı oldu. 480 oda kapasitesine sahip tesisin yüzde 65 oranında dolu olduğu bilgisini veren Güral, "Pandemiye ve seyahat engellerine rağmen haziran ayının ilk haftasında, önceden yapılan rezervasyonlarla birlikte yüzde 98 doluluk oranına ulaşacağız. NG Phaselis Bay'da geniş ailelerin rahat edebilecekleri villalarımız da mevcut. Bu villaların hazirantemmuz- ağustos döneminde yüzde 85'i şimdiden doldu" diye konuştu.Türk turizmini bir üst lige taşıma iddiasında olan otel bu kapsamda dileyen misafirlerini helikopter veya özel jetle alıp otelde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacak. Yakın zamanda Rusya'dan bir misafirlerinin kendi jetiyle otele geldiği bilgisini veren Erkan Güral, "Ruhen ve bedenen tüm misafirlerimizi şımartmak istiyoruz. Bu kapsamda misafirlerimize bu hizmeti vereceğiz. Aile olarak yatırımı, yeni konsepti, yapılmayanı yapmayı seviyoruz. Turizm yatırımlarımızın son halkası olan bu tesisi de bu mantıkla hayat geçirdik. Biz burada bir otel inşa etmedik, yeni bir konsept ve hizmet anlayışı inşa ettik. Bundan sonrası için de yeni yatırım planlarımız var" değerlendirmesinde bulundu.RUSYA ile seyahat engellerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkan Güral, Rus vatandaşların Türkiye'de tatil yapmak istediklerini vurgulayarak, "Rus vatandaşları için iklimi en güzel, en nitelikli tesislerde üstü düzey hizmetin sunulduğu en yakın ülke burası. Rus vatandaşlar Türkiye'de aldığı hizmetin kalitesinden son derece memnun. Ancak Rus hükümeti Mısır'a olan uçuşları yeniden açtı. Rus acentelerden öğreniyoruz ki, Rus turistler Mısır'daki tesislerinden çok şikâyetçi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyor. Uçuşların tekrar açılması temennimiz" dedi.2019'DA satın aldıkları tesisin 5 yıldır çalışmadığı bilgisini veren Güral, "Oteli değil bu muhteşem koyu satın aldık. 1.800 kişi iki vardiya çalıştı ve olağanüstü bir gayretle sıfırdan bir otel inşa ettik" dedi. 2021 yılının sektörde 'yaraları sarma' yılı olarak geçeceğini söyleyen Güral, şunları kaydetti: "Bu yıl elbette genel anlamıyla kayıp bir yıl olacak. Çünkü sezonun yarısını kısıtlamalar nedeniyle kaybettik. 2022 sezonu için çok umutluyuz. Ülke turizmi için Rusya oldukça çok önemli bir paydaşımız. Temmuz ayı ve sonrasında turizm sektöründe hareketlilik bekliyoruz."