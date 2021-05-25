GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLAMA!



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.