En büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 2019'da olduğu gibi 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ oldu. Ford Otomotiv 45.2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault ise 31.2 milyar lirayla üçüncü oldu. Listenin ilk 10 şirketi arasında Koç ve Oyak ağırlığı dikkat çekti. Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Toyota, dördüncülüğe geriledi. Beşinci sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemedi.500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2020'de yüzde 15.3 artışla 1 trilyon 179 milyar liraya ulaştı. İSO 500'ün esas faaliyetlerinden elde ettiği karı gösteren faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 142.8 milyar TL oldu. Şirketlerin toplam borçları yüzde 23 artarak 499.6 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl kâr eden kuruluş sayısı 411'den 423'e yükseldi. İSO 500'ün istihdamı yüzde 2.9 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki yükseliş oranı da yüzde 14.4 oldu. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı geçen yıl 110'a inerken, halka açık kuruluş adedi 67 ile yatay seyrini korudu. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı araştırmanın detaylarını açıklayan Başkan Erdal Bahçıvan, "Enflasyon mücadelesini mutlaka kazanmalıyız. Çünkü enflasyonun olduğu yerde öngörü olmaz, enflasyonun olduğu yerde uzun vadeli iş yapılmaz, kolay kolay yatırım yapılmaz. Sanayi kuruluşları kârların halen oldukça önemli bir bölümünü finansman giderlerine ayırmaya devam etmiştir" dedi.