Ulusal e-şarj istasyon ağı için önemli adım

2022'deilk yerli elektrikli otomobili üretmeye hazırlanan Türkiye, öncesinde şarj ünitelerinden oluşan bir ulusal istasyon ağı kurmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Shell ile Türkiye'nin ilk elektrikli şarj istasyonu ağı olan EnerjiSA bünyesindeki Eşarj işbirliğine gitti. İşbirliği kapsamında Shell Recharge markasıyla İstanbul, Sapanca ve İzmir'de devreye alınan toplam dört istasyonda Eşarj altyapısı kullanılacak.Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, araçların 5 ila 8 dakika içinde şarj edilebileceklerine dikkat çekerek, "Elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet veriyoruz ve elektrikli şarj noktalarına ilişkin pilot uygulamamızı ise EnerjiSA ile başlattık" dedi. EnerjiSA CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, "Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç'e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz" diye konuştu.