Andersen Global, İstanbul Merkezli ECC Denetim ile Türkiye'deki Hizmet Ağını Genişletiyor

ECC Denetim, 15 yıl Maliye Bakanlığı'nda çeşitli kademelerde görev alan ve bir o kadar da özel sektör tecrübesi olan, Yeminli Mali Müşavir Dr. Celal Çelik tarafından 2020'de İstanbul'da kurulmuştur. Şirket, yerli ve yabancı sermayeli müşterilerine vergi, danışmanlık, denetim, özel denetim, KDV, KDV iadesi, yönetim danışmanlığı, kuruluş, yeniden yapılandırma ve iş mevzuatı konularında hizmet sağlamaktadır.

Dr. Celal Çelik, "Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti işimizin odak noktasıdır. Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak için şeffaflığı esas alıyor ve detayları titizlikle göz önünde bulunduruyoruz. Andersen Global ile iş birliğimiz, müşterilerimize küresel ölçekte de güvenilir danışmanlarla çalışma imkânı sunacaktır." şeklinde ifade etmiştir.

Andersen'in Küresel Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Vorsatz da "Türk vergi sistemi konusunda uzman olan Dr. Celal Çelik ve ekibi ile birlikte Türkiye pazarındaki bu büyümemizden çok büyük heyecan duyuyoruz. Ayrıca bu durum Türkiye'de yakın zamanda iş ortaklığı yaptığımız MGC Hukuk ile birbirini tamamlayan hizmet alanları sayesinde, bölgedeki ve Türkiye'deki müşterilerimizin büyüme taleplerini karşılamamıza imkân verecektir." şeklinde ifade etmiştir.

Andersen Global, hukuken birbirlerinden bağımsız vergi ve hukuk konularında uzman firmaların oluşturduğu dünya çapında uluslararası bir organizasyondur. 2013 yılında Amerikalı üyesi Andersen Tax LLC tarafından kurulmuş olan Andersen Global, dünya çapındaki üye ve işbirliği firmaları aracılığı ile 269 noktada 7.000'den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

