Stok azaldı, yeni konut talebi arttı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2019 ve 2020 ilk çeyrekte üretimin az olduğunu bu nedenle baz etkisi yaşandığını söyledi. Bununla birlikte stokların azaldığını ve piyasada yeni konut talebinin arttığını belirten Elmas, "Salgın tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı da etkiledi. Mart ayında atılan normalleşme adımları sonrasında ruhsat başvuruları artış gösterdi" dedi. Elmas, "Bu dönemde döviz kurundaki ani yükselişte dövizini bozduranlar, uzun dönemli güvenilir yatırım olarak gayrimenkule yöneldi. Aynı zamanda dövizden dönüş ve gayrimenkule yatırım ekonomimiz için de çok iyiye işarettir" diye konuştu.Elmas, şöyle devam etti: "Faizdeki mevcut durum devam ederken, konuta erişim kısıtlanıyor. Ev sahibi olmak için ihtiyacı olan kesimin konuta erişimi kolaylaştırmak için hükümetimizden kısa dönemli bir faiz kampanyası, sübvansiyon ihtiyacımız var. Bu sayede üretim de artar, istihdam da. Diğer yandan yabancıya konut satışlarının da arttığını görüyoruz. İstanbul gibi, Antalya gibi merkezlerimiz açısından artan yabancı ilgisini canlı tutmalıyız. Geçen yıl 5.4 milyar dolarlık satışla ülkemize ciddi bir döviz kaynağı getirdik. Döviz girdisi ülke ekonomimiz için çok değerli. Ülkemize olan güvenin, yatırım iştahının pandeminin hafiflemesiyle artarak devam edeceğinden kuşkumuz yok."Elmas, KONUTDER olarak, Türkiye'ye güvenlerinin asla sarsılmadığını belirterek, "Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakârlık yapmaktan hiç çekinmedik. Büyük Türkiye'ye katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.