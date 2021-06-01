Nefes Kredisi’ne başvurular başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi başvuruları bugünden itibaren başlıyor. İşletmeler sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek. Paket kapsamında maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. Böylece dağıtılan kaynak reel ekonomiye aktarılacak.Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak nefes kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Katılım sağlayacak bankalar Ziraat, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olarak belirlenmişti.NEFES kredisine ilişkin üç kamu bankasından açıklama geldi. Ziraat Bankası'nca yapılan açıklamada, "Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacak. İşletmelerin üye oldukları oda/borsadan alacakları 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" ibareli faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmaları yeterli" denildi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, yeni pakette de özellikle mikro nitelikli işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamanın önemli olduğu belirtilerek, "Desteğimizin hem ekonomimize hem de reel ekonomimizin yapı taşı olan KOBİ'lerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Halkbank'tan yapılan açıklamada ise destek paketinin işletmelerin işlerini toplaması için hareket alanı sağlayacağı belirtilerek, "Nefes Kredisi, aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir" denildi.Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu iş birliğinde hayata geçiriliyor.Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacak.2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.Katılım sağlayan bankalar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım.