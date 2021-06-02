Balıkta salya korkusu

Denizdeki atıklar nedeniyle Marmara Denizi kıyılarını hızla kaplayan, halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen 'müsilaj' vatandaşta da endişe oluşturuyor. Karadeniz'e doğru uzanmaya başlayan ve deniz canlılarını öldüren müsilaj nedeniyle vatandaş deniz balığından endişe duyuyor.Salya nedeniyle deniz balığına ilgi hızla düşerken, kültür balığına yönelik talepte de artış görülmeye başladı. 1 Eylül'e kadar av yasağının olduğunu belirten balıkçılar, tezgâhlarda yer alan deniz balıklarının yoğun sezonda avlanarak dondurulduğunu vurgulayan, vatandaşları rahatlatmaya çalışıyor. Yaz sezonunda genellikle işlerin yüzde 90 düştüğünü belirten balıkçılar, "Şimdi bir de deniz salyası olduğu için insanlar bize bu durumun balıklara etkisi var mı yok mu onu soruyor. Zaten bu dönemde satışlar düşmüştü. Şimdi salya nedeniyle de deniz balığı değil kültür balığı isteniyor" diyor.İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren bir balıkçı tezgâhında ağırlıklı olarak kültür balığı olarak bilinen levrek, çipura ve Türk somonu dikkat çekiyor. Konuştuğumuz balıkçı esnafı, "Bu dönemde av yasağı olduğu için daha çok kültür balığı var. Ama eskiden yine deniz levreği isteyen de oluyordu. Biz hem kültür levreği hem de deniz levreği satardık. Şimdi bu deniz salyası nedeniyle insanlar daha çok kültür balığı sormaya başladı" dedi. Balıkçıdan alışveriş yapan bir vatandaş da, "Ben genellikle deniz balığını tercih ederdim ancak son dönemde salya haberleri çok arttı. Bu deniz salyası balıkların oksijenini engelliyormuş. Bu bizi huzursuz etti. Çocuğum var haftada bir balık yemesine özen gösteriyoruz. Onun için somon aldım" diye konuştu.BEŞIKTAŞ Balıkçılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren Bizim Balıkçılık'ın sahibi Mehmet Karslı ise, yaz döneminde işlerin yüzde 90 oranında düştüğünü belirterek, "Bir de buna deniz salyası eklendi. Gelenler arasında deniz salyasını soranlar oluyor. 'Bu salyanın balığa zararı var mı?' diyorlar. Özellikle Marmara'dan çıkan balık türlerine mesafeliler" dedi. Bu dönemde av yasağı nedeniyle kültür balığının tezgâhta daha çok yer aldığını anlatan Karslı, "Şu anda en çok levrek, çipura ve Türk somunu gidiyor. Karadeniz hamsisi de var ancak bu daha çok kıştan avlanmış ve dondurulmuş hamsi. Tazesi de var ama av yasağı nedeniyle çok az oluyor. Bir de Çeşme'den gelen kaya barbunu var. Yine tekir ve sarıkanat da tezgahlârda bulunuyor" ifadelerini kullandı.MÜSİLAJİN denizler için çok ciddi bir sorun olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, buna neden olan etkinin bulunup acilen önlem alınması gerektiğini söyledi. Müsilajın deniz canlılarını da tehdit ettiğini anlatan Sagun, "Şu anda balıkların üreme dönemi. Ancak denizde bu sorun varken sağlıklı bir üreme olmaz. Balık üremesi de olumsuz etkilenecek" dedi. 15 Nisan'da av yasağının başladığına dikkat çeken Sagun, "Şu an tezgâhlarda yer alan balıkların büyük bir bölümü zaten dondurulmuş balıklar. Bunları vatandaşlarımız rahatlıkla tüketebilir. Çünkü bu ürünler kışın avlandı. Daha müsilaj yoktu" diye konuştu.MARMARA Denizi'ni etkisi altına alan "deniz salyası"yla (müsilaj) mücadele için 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı' hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tüm tarafların ortak karar alacağı bir toplantı için görüş birliğine varmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon işleri yetkilileri, Çevre ve Şehircilik il Müdürleri ve üniversitelerden konunun uzmanlarının toplantıya katılacağını belirtti.