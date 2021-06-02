Dört ayda 1.6 milyarlık ev teslimatı

EMİNEVİM Genel Müdürü M. Musab Üstün, 2021 yılında sektör olarak yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi. Musab Üstün, şirket olarak da bu dönemde ev teslimatlarına yöneldiklerini belirterek, "Pandemiye rağmen geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda hem kayıtlarımız hem de teslimatlarımız arttı. Geçen yılın ilk 4 ayında 7 bin küsur teslimatımız vardı. Bu yılın ilk 4 ayında geçen yıl yapmış olduğumuz teslimatın yüzde 25 fazlasını yaptık. Nisan ayına kadar ki sürede 9 bin teslimata ulaştık. Yaptığımız teslimatlarla beraber ekonomiye toplamda 4 ayda 1 milyar 600 milyon TL'lik bir katkımız oldu" diye konuştu.