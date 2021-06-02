Üretim ve ticaretinde büyük kısmını elimizde bulundurduğumuz fındık için her yıl geleneksel hale getirilmek üzere kutlama ve etkinlik çalışması başlatıldı. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclisinin son toplantısında Ağustos ayının ikinci haftasının ulusal ve uluslararası düzeyde "Dünya Fındık Haftası" olarak kutlanması kararı alındı. Bunun için de sektörle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

Borsa meclisinde alınan karar Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan imzası ile ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıkloğlu'na gönderilerek çalışma başlatıldı. İkinci aşamada başta INC olmak üzere fındıkla ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşlarla da görüş alış-verişinde bulunularak çalışmalar sürdürülecek.

Türkiye'de fındığın hasat döneminin genelde başlangıcı olan Ağustos ayının ikinci haftasının Dünya Fındık Haftası olarak tescil ettirilmesi için Trabzon Ticaret Borsası'nın gereken bildirimleri ve çalışmaları başlattığı bildirilerek, fındığı üretimden tüketim aşamasına kadar bir bütün kabul ederek haftanın çok yönlü olarak kutlanmasının temini için gerekenlerin yapılacağı bildirildi.