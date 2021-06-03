10 Alman şirketten yedisi memnun

KORONAVIRÜSile mücadelede normalleşme süreci devam ederken, yabancı sermayenin Türkiye'ye yönelik olumlu bakışı da arttı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus Slevogt, 2021 ilkbaharında yapılan 'World Business Outlook' anketi ile Türkiye'de Alman sermayeli 260 şirketten 52'sinin görüşünü aldıklarını belirtti. Ankete göre, henüz koronavirüsün üstesinden gelinememesine rağmen, Alman şirketleri, ekonomik toparlanmanın faydalarını görüyor. Mevcut ticari ortam, katılımcıların yüzde 69'u tarafından 'iyi', yüzde 29'u için 'tatmin edici' görülüyor. Şirketlerin sadece yüzde 2'si ticari durumu 'kötü' görüyor. Yüzde 37'si gelecek 12 ay için olumlu bir seyir öngörüyor.