Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 10 Alman şirketten yedisi memnun
Giriş Tarihi: 3.6.2021

10 Alman şirketten yedisi memnun

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
10 Alman şirketten yedisi memnun
KORONAVIRÜS ile mücadelede normalleşme süreci devam ederken, yabancı sermayenin Türkiye'ye yönelik olumlu bakışı da arttı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus Slevogt, 2021 ilkbaharında yapılan 'World Business Outlook' anketi ile Türkiye'de Alman sermayeli 260 şirketten 52'sinin görüşünü aldıklarını belirtti. Ankete göre, henüz koronavirüsün üstesinden gelinememesine rağmen, Alman şirketleri, ekonomik toparlanmanın faydalarını görüyor. Mevcut ticari ortam, katılımcıların yüzde 69'u tarafından 'iyi', yüzde 29'u için 'tatmin edici' görülüyor. Şirketlerin sadece yüzde 2'si ticari durumu 'kötü' görüyor. Yüzde 37'si gelecek 12 ay için olumlu bir seyir öngörüyor.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
10 Alman şirketten yedisi memnun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA