5 bin Rus tekstilci aktarmalı rotadan gelecek

15-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show, 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus, 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı hedefliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden olumsuz etkilenen Türk tekstil sektörüne hareket katmak için büyük bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirten Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Türk tekstil markalarının ürünlerini yurt dışına pazarlarken aynı zamanda ülkemizin turizm potansiyelini de ön planda tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaptığımız dijital platform defilesi bölgenin turizm ekonomisine ciddi katkı sağladı" dedi. 2021 sonbahar-kış sezonu dijital platform defilesi çekimleri için bu kez rotayı Kapadokya'ya çevirdiklerini söyleyen Hikmet Eraslan, 30 manken ile görsel bir şölene imza attıklarını belirtti. Pandemi sürecinde azalmakla birlikte tekstil satışlarına online kanal üzerinden devam ettiklerini belirten Hikmet Eraslan, uzun bir aradan sonra yapacakları fiziki fuarda yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Rusya ile direkt uçuşların haziran ayında başlamaması halinde alternatif rotaları devreye sokacaklarını söyleyen Hikmet Eraslan, "Ruslar bizden biz Ruslar'dan vazgeçmeyiz. Bu süreçte Türkiye'yi çok özlediler. O nedenle alternatif uçuş planlarımızı da yapıyoruz. Rusya'dan gelecek olan tekstil toptancılarını Belarus, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden aktarmalı olarak Antalya'ya getireceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz" dedi.