Borçlular nefes alacak

Milyonlarca vatandaş ve işyeri sahibinin beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanacak. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, 31 Aralık 2022'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları kapsam dışında olacak. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. TESK, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.DÜZENLEMENİN yayımından önce başlanan ancak tamamlanmayan vergi incelemeleriyle takdir işlemlerine devam edilecek, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergiler yapılandırılacak. Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.Gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkânı sağlanarak, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.