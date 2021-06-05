Tüketim değil üretim AVM’si!

TÜRKİYE'NİN toplam ihracatının yüzde 10'unu karşılayan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir üretim merkezinin inşaatı yükseliyor. Tarihi han, kervansaray konseptiyle inşa edilen Trios 2023 adlı alışveriş merkezinin en önemli özelliği, tüketim kavramıyla özdeşleşmiş AVM'lere üretim perspektifi kazandıracak olması. Yedi etaptan oluşan Bios Yapı imzalı merkezin AVM olarak inşa edilen İstMall adlı kısmının altı tamamıyla üretim merkezi olacak. Nakliye TIR'larının yanaşabileceği orta ve büyük ölçekli fabrikalarda üretilen farklı ürünler, buradan ya iç pazara ya da ihraç edileceği ülkelere dağıtılacak. TIR'lar altı metre tavan yüksekliğine sahip dükkânların içine girerek yükleme yapabilecek.