Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:49

"Ülkemiz bugün dünyada saç nakli, diş hastalıkları tedavisinde lider ülke konumunda"

Health in Globe Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Deniz, hem sağlık sektöründe, hem de ekonomik anlamda ülkemize katkı sunma hedefi ile çalıştıklarını söyledi.