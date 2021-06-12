Firari işadamının eşine 6 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması olan TUSKON'a açılan davada karar çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, aralarında firari Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral
'in de bulunduğu 6 sanığı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan sanık Çetin Pekdemir
'e 2 yıl 6 ay, 9 sanığa da 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan Yüksel Nalbant
da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. 14 sanık beraat etti. Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay
ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarını ayırdı.
ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞLERDİ
TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın "Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22.5 yıla kadar hapis, "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.