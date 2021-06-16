Nikâh kerameti

Giriş Tarihi: 16.6.2021

Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler piyasayı hareketlendirdi. 750 bin çiftin yeni ev kuracak olması mobilya ve beyaz eşya satışlarını % 40, züccaciye, halı, pırlanta ve gelinliği ise % 50 artıracak. Sektör “Nikâhta keramet varmış” diyor