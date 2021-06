Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler 1 Haziran'dan sonra canlanmaya başladı. Yaklaşık 750 bin çiftin dünya evine gireceği bu yıl piyasada da büyük canlılık oluşacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle düğün-nikâhlarını erteleyen çiftler, bu yıl kuracakları yeni yuvaları için birçok sektöre can suyu olacak. Yeni ev kuracak olan çiftler mobilyadan halıya, beyaz eşyadan zücaciyeye, pırlantadan gelinliğe kadar tüm sektörleri hareketlendirecek. Bu kapsamda mobilya ve beyaz eşyada yüzde 40, züccaciye, halı, pırlanta ve gelinlik satışlarında geçen yıla göre yüzde 50 artış bekleniyor. Geçen yılın çok durgun geçtiğini belirten sektör temsilcileri, bu yıl ertelenen talebin de etkisiyle çok güçlü bir hareketin başladığını belirtiyor. Sektör oyuncuları, "Bu yıl büyük düğün organizasyonları olmasa da insanlar nikâh kıyarak evliliğe adım atıyor, evlerini kuruyorlar. Bu da piyasada ciddi bir hareket getiriyor. Tam anlamıyla piyasa için nikâh kerameti yaşanmaya başladı" diyor.MOSDER Başkanı Mustafa BalcıBU sene 750 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Bu durum sektörde mobilya alışverişlerinde ciddi bir artış olacağını gösteriyor. İlk olarak kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte iç piyasada yüzde 50'ye varan bir talep artışıyla karşı karşıya kaldık. Mobilya alışverişlerinde yurtiçinde yılsonuna kadar 70 milyar TL'lik bir satış hacmine ulaşılması bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlerin mobilya alışverişleri ise ortalama 20 milyar TL'lik bir pazar oluşturacak. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer TÜRKBESD üyesi firmalar olarak Ocak-Nisan 2021'de 6 ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam beyaz eşya satışlarımız, 2020'nin ilk dört ayına göre yüzde 47 artarak 11 milyon 705 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde Türkiye satışlarımız bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 43, üretimimiz yüzde 56 arttı. Satışlarımızdaki artış eğilimi sürüyor. Düğün sezonunun başlamasıyla beyaz eşyaya talep yüksek seyreder. Bu sezon düğün sayısında tarihi rekor bekliyoruz. Fabrikalarımız hem Türkiye hem de yurtdışı pazarlardaki talebe yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor.ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz480 bin çift evlendi. Bu yıl bekleyen taleple 700 bini bulur. Bizim için düğünler önemli. Çünkü ülkemizde köklü bir çeyiz kültürü var. Çeyiz paketlerimiz de 3 bin TL-15 bin TL arasında değişiyor. Ortalama rakamın 5 bin TL olduğunu düşünürsek, 700 bin çiftin evlenmesiyle birlikte çok yüksek bir işlem hacmi ortaya çıkıyor. Hatta 2019'un üzerinde bir işlem hacmine karşılık geliyor. Tabi bu süreçte online alışverişlerde de çeyiz paketlerinin satışları bir 'tık' önde gidiyor.Beyaz Butik'in sahibi Hacer ÖzilSEKTÖR 1 Haziran'dan itibaren hareketli. Bu dönemde randevularımız yoğunlaştı, çalışma saatlerimiz arttı. Özellikle düğün tarihleri değiştiği için gelinlerin hızlı hareket etmesi sektörü de hızlandırdı. Düğün sektörü 80 milyar TL'lik bir bütçeyi kapsıyor ve bunun yaklaşık yüzde 10'u gelinlik sektörüne ait. Gelinlik sektöründe geçen yıldan gelen talebin de etkisiyle yüzde 50 artış var. Sektörün hızlanmasıyla Türk alıcılarımız kadar, yurtdışı müşterisi de harekete geçti.Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil GüzelişYENİnormalleşmeyle evlilik teklifi, nişan, nikâh ve düğün törenleri için pırlantalı mücevher satışında büyük bir artış gözlemliyoruz. En çok satan ürünlerde tektaş liderliğini koruyor. Bunu baget yüzükler, ışık seli bileklikler takip ediyor. Tektaşlar 1.780 TL'den başlıyor, pırlantanın büyüklük ve özelliklerine göre fiyatlar değişiyor. Geçen yılın haziran ayına göre bu yılın haziran ayını kıyasladığımızda online satışlarımızda yüzde 50 büyüme yaşanıyor.Kiğılı CEO'su Hilal SuerdemDAMATLİK alışverişleri oldukça hareketlendi. Geçen yıla göre smokin talebinde artış yaşanıyor. Mağazalara giriş yapan müşteri sayısı da yüzde 30 artış gösterdi. Biz de düğün sezonunun açılmasıyla ekstra bir yoğunluk yaşıyoruz ve ciddi oranda smokin talebi alıyoruz. Sektörel bazda cevaplayacak olursak bu rakamın 700-750 bin adetlere ulaşacağını söyleyebiliriz. Damatlığın ekonomik hacmini ölçümleyemiyoruz ama sektörel bazda ortalama 1.5 milyar TL civarında ekonomik hacimden bahsedebiliriz.Evgör Mobilya Firma Sahibi Mahmut Kır:HAZİRANDA düğün hareketliliğinin yeniden başlamasıyla satışlarda yüzde 40'a yakın artış oldu. Yeni ev kuracak bir çiftin düğün ve evlilik masrafı 150 bin lirayı buluyor. Bu bütçenin, yatak odası, yemek odası ve salon takımından oluşan düğün paketi ise ortalama 25 bin TL.İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur UysalDÜĞÜN sezonunun açılmasıyla mağazalarda önceki aylara göre iki kat bir hareketlilik oluştu. Geçen yıla göre halı satışları da iki kat arttı. Bunda bekleyen düğün hareketinin etkisi büyük. İlk 5 ay çok durgundu. Bir evin ihtiyacı ortalama 30 metrekare halı. Evin büyüklüğüne göre halı maliyeti 5 binden başlayıp 50 bine kadar çıkıyor.MODOKO Başkanı Koray ÇalışkanMODOKO olarak 7. Geleneksel İndirim Festivalimizi başlattık. Festivalde tüm ürün gruplarında yüzde 40'a varan indirimli fiyatlar sunuyoruz. Nisan 2020'de neredeyse yüzde 80 küçülen mobilya sektörü için destek paketi ve indirimler can suyu oldu. MODOKO'ya ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2.5 kat arttı. Yılsonu satışlarında da geçen yılın rakamlarını aşarız.