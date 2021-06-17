SELVA GIDA HALKA ARZ OLUYOR!

Halka arz geliri ile Selva Gıda'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.