Konya Gıda bünyesindeki Selva Gıda halka arz talep toplama sürecini bugün itibarıyla başlattı. 18 Haziran tarihinde sona erecek olan ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık edeceği talep toplama süreciyle beraber şirketten hisse sahibi olmak isteyen binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. "Selva Gıda ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte Selva Gıda halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…
SELVA GIDA HALKA ARZ OLUYOR!
Halka arz geliri ile Selva Gıda'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, "Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.
SELVA GIDA HİSSE FİYATI
Selva Gıda halka arz süreci Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve "sabit fiyatla talep toplama yöntemi" ile gerçekleştirilecek.
Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi.
SELVA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Selva Gıda'nın halka arzı 17 - 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.