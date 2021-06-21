KOBİ'lere yeni destek: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Desteğin geri ödeme süreci, 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.