TİM Başkanı İsmail Gülle'den ihracat açıklaması

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 16 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Gülle, bu sene tüm sektörlerde ilk 5 aylık rakamlarda geçen yıla göre yüzde 37'lik artış olduğunu dile getirdi. Ocak-Mayıs 2021'de en çok ürün satılan 3 ülkeden Almanya'ya yüzde 45, Fransa'ya yüzde 58, Birleşik Krallık'a da yüzde 49'luk ihracat artışları kaydedildiği bilgisini veren Gülle, Şili'ye yüzde 175, Gürcistan'a yüzde 163, Japonya'ya yüzde 150 ihracat yükselişlerinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Otomotivle ilgili değerlendirmesini sürdüren Gülle, "Sektörümüzün toplam ihracat içindeki payı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Bu rakam, sektörümüzün pandemi öncesi oranlarına yakın olması sebebiyle dengenin de artık kurulduğunu gösteriyor. Öyle ki sektörümüz, lojistik ham madde ve ara mal gibi tedarik sorunları yaşamasına ve ana pazarların pandemi kısıtlamalarını henüz kaldırmamış olmalarına rağmen aylık ortalama 2,4 milyar dolarlık bir ihracatı taşıyor." diye konuştu.