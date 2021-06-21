Türkiye Sigorta’dan dev projelere güvence

Sigorta ve emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik
ilk çeyrekte güçlü finansal sonuçlara imza attı. Türkiye Sigortalar Birliği
Başkanı, Ziraat
Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli
, şirketin geçen yıl gönüllü bireysel emeklilik, otomatik katılım sistemleri toplamında 4.2 milyon katılımcı ile 36 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşarak sektörün lideri olduğunu söyledi. Ziraat Bankası
'nın 2017-2018 yılı hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu toplantısında konuşan Benli, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik şirketlerinin geçen yıl "Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi" çatısı altında toplandığını anımsattı. Benli, birleşme öncesi Ziraat Hayat ve Emekliliğin finansal yapısına ilişkin bilgi verirken, "Ağustos 2020 itibarıyla 2.6 milyar lira fon büyüklüğü, yüzde 25.4'lük pazar payıyla sektör lideri konumuna gelmiştir. İkinci çeyrek itibarıyla 12.7 milyar lira aktif büyüklük, 2.5 milyar lira nakit ve benzeri varlık, 792 milyon lira öz kaynak, 327 milyon lira net dönem kârına ulaştı" diye konuştu.
UZAY SİGORTASI DA YAPILDI
TSB Başkanı Benli, sigorta şirketlerinin büyük projelere teminat sağlayabilmek için birleştiğini ifade ederek, "Şu anda TÜRKSAT uydu projemiz, THY, uydularımız, aklınıza gelen şu son dönemlerde de ne kadar büyük projemiz varsa hepsinde biz gerekli teminatı ve poliçeleri sağladık" değerlendirmesini yaptı.
PRİM ÜRETİMİNDE SEKTÖR LİDERİ
ZİRAAT Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında birleştiğini belirten Benli, "Türkiye Sigorta faaliyetlerine Eylül 2020'de başladı. Ziraat Sigorta, birleşme öncesi açıklanan son verilerin yayımlandığı Temmuz 2020 sonu itibarıyla yılın aynı dönemine göre yüzde 13.5 artışla prim üretimini 1.9 milyar liraya yükseltti. Birleşme sonrasına baktığımızda, Türkiye Sigorta bir önceki yıla göre prim üretimini yüzde 24 artırarak 2020'yi 8.9 milyar liralık prim üretimi ve yüzde 13'lük pazar payıyla sektör lideri olarak tamamladı" şeklinde konuştu.