Son dakika | Çift emekli maaşı için önemli karar: Kimler çift emekli maaşı alabilir?

TARİHLERE DİKKAT EDİLMELİ

Bağkur'lu sigortalının Ekim 2008'den önce ölmesi halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli oluyor. Bu şartlar yerine getirilmişse; geri kalanlara maaş bağlanabiliyor. Başta sigortalının eşi (erkekler de dahil) ve çocukları olmak üzere belli şartlarda anne-babaya da maaş bağlanıyor. Çift maaşta iki önemli ayrıntı var. Ilki, ister eş olsun ister annebaba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 öncesi mi sonrası mı vefat ettiği. Diğeri de sigorta statüleri yani SSK'lı mı Bağkur'lu mu Emekli Sandığı'na mı tabi oldukları.