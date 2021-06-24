SON DAKİKA: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oluyor! SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile belli olacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte detaylar;

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.