Tarımda fırsatçılığa geçit yok

HUBUBAT ürünlerinde kuraklığa karşı tedbir alınmaya başlanırken kamu şirketleri de harekete geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuraklık ve salgın nedeniyle tarımda yaşanabilecek muhtemel sorunlara tedbir alınacağını açıklaması sonrası kamu iştirak şirketi PttAVM'den de konuya ilişkin destek geldi. PttAVM.com'un CEO'su Hakan Çevikoğlu, "Devletimizin tarım alanında atacağı ve vereceği görevlere hazırız. Daha önce başardığımız gibi şimdi de fahiş fiyatla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
YAPTIK, YİNE YAPARIZ
PTT
'nin iştirak şirketi olarak daha önce tanzim satışlarda da önemli bir görev üstlendiklerini söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti: "Tarım bu ülkenin can damarı ve bu alanda fırsatçılığa göz yumulmayacak bir alan. Türkiye hem teknoloji olarak yeni alanlarda hem de tarım gibi geleneksel alanlarda gücünü sürdürmeli. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Halihazırda Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri
, Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO), Fiskobirlik
ve Çaykur
gibi Türk çiftçisinin göz bebeği ürünlerini platformumuz üzerinden uygun koşullarda vatandaşımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şiarla devam edeceğiz."
ÇİFTÇİNIN EMEĞİ ULAŞIYOR
Türk çiftçisinin birçok ürününü vatandaşa ulaştırabildiklerini aktaran Çevikoğlu, "Halihazırda TMO'nun pirinç, nohut, yeşil mercimek, fındık, fındık ezmesi, kuru incir gibi ürünlerini vatandaşın evine kadar götürebiliyoruz. AOÇ'nin de salça, şeftali nektarı, elma suyu, çam balı, çiçek balı gibi birçok ürünü platformumuzda yer alıyor" dedi.
'FİYAT YÜKSELTENE DERSİNİ VERECEĞİZ'
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz" demişti.