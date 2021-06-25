Esnafa yeni fırsat

Giriş Tarihi: 25.6.2021

Esnafa verilecek 3 ile 5 bin liralık hibe desteğine başvurular 1 Temmuz’a kadar uzatıldı. İki grup halinde 1 milyon 384 bin esnafa, 4.6 milyar lira destek verilmesi planlanıyor