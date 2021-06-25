Türkiye’de ilk! İstanbul Havalimanı ‘Spotter Alanı’ hizmete girdi

Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılarının çekim yapabileceği Türkiye'nin ilk resmi uçak seyir terası İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. Havalimanları çevrelerinde kaçak olarak çekim yaptıkları için emniyet birimleri ile sorun yaşayan spotterlar güvenlik sıkıntısı yaşamadan çekim yapabilecekleri bir alana kavuştukları için mutlu olduklarını belirterek " Uzun süredir bekliyorduk. Umarız diğer havalimanlarına da yayılır" dediler.



ÇEKİM YAPMAK İSTEYENLER NE YAPACAK



İstanbul Havalimanı, bir ilki daha gerçekleştirerek havacılık tutkunlarının en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmesi için özel bir alan oluşturdu. Havalimanın bir numaralı pisti ile ve hava trafik kontrol kulesini gören hakim bir noktada yer alan seyir terasından çekim yapmak isteyen spotterlar ww.istairport.com üzerinden başvuru yapabilecek.





Başvuruların haftalık olarak değerlendirileceği sistemde, alana girişler geçici apron kartıyla yapılacak. TC kimlik ya da pasaport ön yüz fotoğraflarını yükleyen ve HES kodunu spotter formunda dolduran kişiler vesikalık fotoğraflarını da yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek.



İlk etapta sadece cumartesi günleri saat 08:00 ile 17:30 saatleri arasında hizmet verecek alana ulaşım İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz otoparktan kalkan araçlarla İGA tarafından sağlanacak.



UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK



Türkiye'deki bazı havalimanlarının çevresinde kaçak olarak çekim yaptıkları için emniyet birimleri tarafından sorgulanan havacılık fotoğrafçıları, güvenlik sıkıntısı yaşamadan çekim yapabilecekleri bir alana kavuştukları için mutlu olduklarını söylediler.





İGA' nın hizmete açtığı Türkiye'nin ilk resmi spotter alanında çekim yapan spotterlar duygularını SABAH' a anlattılar şu şekilde dile getirdi

Samet Elveren: 5 yıldır çekim yapıyorum. Bu işe gönül vermiş biriyim. Burası gerçekten çok güzel olmuş. Özel olarak spotterları düşünmeleri güzel. Bunu uzun süredir bekliyorduk. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bunu uzun süredir bekliyorduk



Çekim yapmak için Alanya'dan İstanbul'a gelen lise öğrencisi Arman Haliloğlu: Babam eksiden bir havayolu şirketinde ortaktı. Benim de uçak merakım vardı. Daha önce Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde çekim yaptım. İstanbul Havalimanı gibi büyük bir havalimanında seyir terasının bulunması bizi sevindirdi.



İzmir'den gelen Mert Ergeç: Uçaklara zaten merakım vardı. Uçak fotoğrafı çeken bir arkadaşımın vasıtası ile başladım. 3 yıldır çekim yapıyorum. Buraya da günü birlik geldim. Adnan Menderes Havalimanı'nda kaçak çekim yapıyorum. Bir keresinde Antalya'da polise yakalanmıştık. Burada resmi olarak, kartlı bir şekilde polisin bizi engellemeyeceği bir yer olması bizi çok sevindirdi.



UMARIM DİĞER HAVALİMANLARINA DA YAYILIR



Oğulcan Bingöl: Ben 2017 yılından beri çekim yapıyorum. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında kaçak olarak çekim yapıyorduk. Resmi olarak ilk defa fotoğraf çekebilecek olmamız çök güzel. Türkiye için çok güzel bir başlangıç. Umarım diğer havalimanlarına da yayılır