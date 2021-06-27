Türkiye'nin yerli savunma sanayii için dev adım! Kritik 2 gün başlıyor

TÜRKİYE NATO ÜLKELERİNE SİLAH İHRAÇ EDER KONUMA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği yerli savunma sanayi konusunda yapılan yatırımlar hızla sonuçlarını vermeye başladı. Türkiye, bazı silahları gereken kurşunu bile almak için zorlandığı dönemden NATO üyesi ülkelere silah ve savunma sanayi teknolojileri satan hale geldi. Bu gelişmenin daha da hızlanması için önemli bir adım daha atılıyor.

DAHA HIZLI KARARLAR ALINACAK

MKE'nin, hızlı kararlar alıp uygulamaya sokması, daha profesyonel işler yapması, buna dönük yabancı mühendisler dahil istihdam oluşturması için anonim şirkete dönüştürülmesi gündeme geldi. Gerekli yasa teklifinin hazırlıkları yapıldı.