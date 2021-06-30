Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Yüzde 20 azaltılacak





TAŞIT SAYILARI YÜZDE 20 AZALTILACAK



Acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. 2020 yılındaki taşıt sayıları, 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacak. Mevzuatta belirtilen makam ve hizmetler ile ambulanslar hariç hibe dahil ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Taşıt Kanunu'nda belirtilen hizmetler ve koruma altına alınanlara tahsis edilenler dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Belediye başkanları, belediyede genel sekreter ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcudunda bulunan binek veya station wagon tipi taşıtlardan yararlanacak. MSB, MİT, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet personeli ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi görev yapanlarda güvenlik ihtiyacı nedeniyle gerekli görülenler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah- akşam geliş ve gidişleri ilgili bakan veya üst yönetici onayıyla hizmet araçlarıyla sağlanacak. Taşıt Kanunu'nun izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Memuriyet mahalli dışındaki görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesine özen gösterilecek. Göreve başka ulaşım aracıyla gidilmesi durumunda ilgilinin kullanımı için araç gönderilmeyecek. Gidilen yerdeki resmi hizmet aracından istifade edilecek.