Üsküdar’da depreme dayanıksız evler 1’inci sınıf konutlara dönüştü

Üsküdar Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği en büyük kentsel dönüşüm projesini tamamladı. Hak sahiplerine anahtarları teslim etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da artık imar sorunu diye bir sorun yok. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Kirazlıtepe'de Çevre Bakanlığı ile yürüttüğümüz projemiz var. Orada Ağustos sonunda 504 daire 47 iş yerinin teslimini yapacağız. Yine Kirazlıtepe'de toplamda bin 900 konutun 147 işyerinin de dönüşüm ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Sultanmurat Mahallesinde 800 konutluk bir kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023'ün sonunda orada da anahtar teslim törenimizi yapacağız. Tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum 'Ya parsellerinizde üçte iki çoğunluğu sağlayın gelin inşaatlarınızı biz yapalım ya da yüzde 51'lik çoğunluğu sağlayın parsellerinizi küçültelim. Biz ne söz vermiş isek bilin ki sonuna kadar arkasındayız.'



250 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI



Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları, meyvelerini vermeye başladı. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde mutlu sona ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi, 250 milyon TL yatırım bedeliyle 336 daireden oluşan, içerisinde havuz, kapalı otopark, fitness salonu, çocuk oyun alanları bulunan projeyi söz verdiği tarihte tamamlayarak kat maliklerine teslim etti. Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Güzeltepe'de kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen Erguvan Evleri anahtar teslim törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları ile daire hak sahipleri ve çok sayıda semt sakini katıldı.





DEPREME DAYANIKLI DAİRELERDE YAŞAMINIZI SÜRDÜREBİLİRSİNİZ



Anahtar teslim töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ilçedeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin büyük bir hızlı devam ettiğini bazı projelerde de sona gelindiğini söyledi. Erguvan Evleri projesine başlamadan önceki sıkıntılara değinen Türkmen, bugün çok özel bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Temel atmadan önce burada yaşayan vatandaşlarımızla yaptığımız toplantıları daha dün gibi hatırlıyorum. Dedim ki burayı bir ay içerisinde boşaltıyorsunuz biz burayı yıkıyoruz yeniden yapıyoruz ve depreme dayanıklı sağlıklı, huzurlu bir apartman ve dairelerde yaşamınızı sürdürmek üzere beslemeyi çekiyoruz. Bunu söylediğimde buradaki hemşehrilerim önce inanmadılar. Dediler ki 'başkanım mümkün değil, bize sizden önce de defalarca bu sözü verenler oldu. Başkanım bizi buradan atacaksınız sonra bizlere evlere vermeyeceksiniz.' Ne kadar anlatsak da ne kadar sizi mağdur etmeyeceğiz desek de bu süreç kolay olmadı. Taşınmak için süre istediniz verdik, kira yardımı yaptık. Sağ olsunlar buradaki hemşehrilerimiz bizlere güvendiler, bizleri yormadılar sözümüze itibar ettiler. Biz de tapularını devreden vatandaşlarımıza hak edişleri dahilinde daire vereceğimize söz verdik. Hatta dedik ki 'önce biz size dairenizi vereceğiz sonra bize tapularınızı devredeceksiniz.' Ve şimdi verdiğimiz sözü tutarak 2021 yılının ilk yarısı bitmeden 30 Haziran günü dairelerinizi teslim ediyoruz. 30 Haziran bu yüzden boşuna tercih edilmiş bir takvim değil hayırlı uğurlu olsun. Bu proje için yüklenici firmamız, bütün belediye çalışanlarımız yöneticilerimiz hepimiz geceli gündüzlü seferber olduk."



HİÇBİR KURUMDAN KREDİ YA DA BORÇLANMA ALINMADI



Kentsel dönüşüm projesi olarak Erguvan Evleri'nin Türkiye'ye örnek olacağını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Her şeyi ile Türkiye'ye örnek olacak bir proje bu. Üsküdar belediyesi olarak son yıllarda yaptığımız projeler gerçekten dillere destan. Üsküdar ve İstanbul sınırlarını aşan projeleri gerçekleştirmeyi nasip eden Allah'a hamdediyorum. Bugün burada 336 tane daireyi hak sahiplerini teslim ediyoruz. Anahtarlarını veriyoruz. Birazdan evlerinin kapılarını açtıklarında içeride her şey hazır. Eşyalarıyla gelecekler lambalarını yakacaklar ve hemen komşularıyla akşam çaylarında sabah kahvaltılarında buluşacaklar. Böyle bir imkan ve düzen burada hazırlandı. Onlara bu güzel evlerinde sağlıklı huzurlu mutlu bir yaşam diliyorum. Bir ilçe belediyesi ölçeğinde kendi öz kaynaklarıyla bu projeyi tamamlamak için hiç bir kurumdan kredi ya da borçlanma yapmadık. Tamamen öz kaynaklarımızla bu projeyi tamamladık. Bu projenin maliyeti 200 milyon liranın üzerinde. Bugün bu işi yapmaya kalksak 400 milyon lira bu işin maliyeti var. Burada 336 daire yaklaşık 70 bin metrekarelik inşaat yaptık. 450 araçlık otoparkımız var. Kapalı spor salonu, fitness, plates, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları var. İstanbul'un en özel lokasyonunda Erguvan Evleri projemizi tamamladık sevgili hemşehrilerimize hediye ediyoruz hayırlı, uğurlu olsun."



KİRAZLITEPE'DE BİN 900 KONUT 147 İŞYERİNİN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR



Üsküdar'ın imar planı sorunu olmadığını vurgulayan Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi verdi:



"İstanbul'da imar planları konusunda en özel ilçeyiz. Tartışmamız kentsel dönüşümün en hareketli olduğu ilçe Üsküdar'dır. Bize soruyorlar başkanım imar planları ne olacak? Bizim kentsel dönüşüm işi ne olacak. Bakın Üsküdar'da imar planı sorunu yoktur. Biz bu sorunu 2016 yılında tamamladık. İşte bu binalar bu imar planının sonucudur. Eski imar planı iki kattı. Şimdi gördüğünüz gibi altı katlı binalar yaptık. Bu imarın aynısı bütün boğaz bölgemizde var. Buralarda artık imar sorunu diye bir sorun yoktur. Kirazlıtepe'de biliyorsunuz Çevre Bakanlığı ile yürüttüğümüz projemiz var. Orada da ağustos sonunda 504 daire 47 iş yerinin teslimini yapacağız. Yine Kirazlıtepe'de toplamda bin 900 konutun 147 işyerinin de dönüşüm ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Görüyorsunuz imarla ilgili bir sorunumuz yok. Sorunumuz tapularımız hisseli. Arsalarımız ne yazık ki hisseli parseller. Biz bugün burada bu projeyi tamamlamış isek en büyük avantajımız tapuların belediyenin üzerine olmasıydı. Yani mülkiyet sorunumuzun olmamasıydı. Şimdi önümüzdeki aylarda sultan murat da başlıyoruz. Sultanmurat'ta da 800 konutluk bir kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Ve inşallah 2023'ün sonunda orada da aynen böyle bir teslim töreni yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. "



12 AYRI PARSELDE KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüme girmeyi düşünün tüm Üsküdarlılara da şu çağrıda bulundu: "Hisseli parsel sahibi vatandaşlarımıza buradan bir çağrıda bulunuyorum. Ya parsellerinizde üçte iki çoğunluğu sağlayan gelin inşaatlarınızı yapalım ya da yüzde 51'lik çoğunluğu sağlayın parsellerinizi küçültelim. Biz ne söz vermişsek bilin ki sonuna kadar arkasındayız. Şu anda Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde, Yavuztürk Mahallemizde, Kandilli'de, Küplüce'de, Güzeltepe'de toplan 12 ayrı parselde Üsküdar Belediyesi olarak kentsel dönüşüm proje çalışmalarımız devam ediyor. Yakında Mehmet Akif Ersoy ve Yavuztürk mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerine başlayacağımız müjdesini de buradan veriyorum. Sırf bu yüzden Üsküdar belediyemizin bir şirketiyle sizin bu dönüşüm taleplerinize cevap verebilme adına resmen müteahhitliğe soyunduk. Ama her hangi bir kar amacımız yok. Herhangi bir ticari kaygımız yok tamamen buraları dönüştürelim vatandaşlarımız depreme dayanıklı güzel evlerde otursunlar diye bu dönüşümleri başlatıyoruz.

Birtakım yalan yanlış sözlere asla itibar etmeyin. Ne dediysek ne söz verdiysek sonuna kadar arkasındayız. Biz eser siyasetini hizmet siyasetini proje siyasetini benimsemiş bir partinin, bir davanın mensuplarıyız. Kimileri konuşur kimileri hizmet üretir. İşte hizmet işte proje.. Ben buradan bütün hemşehrilerimizi bu dönüşüm yolculuğuna davet ediyorum. Bir araya gelip anlaşacaksınız. Değerli dostlar deprem gerçeği var. Allah muhafaza deprem her an gelip kapımızı çalabilir. Çocuk sayısına göre daire istiyorlar bizden böyle bir imar yok. Böyle bir kentsel dönüşüm yok. Bu şehrin gerçekleri var. Bu imara göre hemşehriler olarak bir araya geleceksiniz anlaşacaksınız, biz de inşaatınızı yapacağız. Bugün burada bir kentsel dönüşümden ziyade bir kentsel dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. 30-40 yıldır süren bir kangreni çözmüş olmanın huzurunu yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından 336 dairenin anahtarları hak sahiplerine tek tek teslim edildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 1. Sınıfı malzemelerle son derece lüks şekilde inşa edilen projedeki daireleri vatandaşlarla birlikte gezdiler.