Antalya’ya turist yağıyor

Turizm
hareketliliğinin yaşandığı Antalya
'ya adeta turist yağıyor. Antalya'da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk yaşanacak. 40 ülkeden ülkeden 350'ye yakın uçak bugün Antalya Havalimanı
'na iniş yapacak. TÜRSAB
Antalya BTK Başkanı Ferit Turgut
, pandeminin başlangıcından bu yana Antalya'ya ilk defa bir günde 350'ye yakın uçak geleceğini belirtti. Turgut'un verdiği bilgilere göre, şehre yurtdışından toplam 255 uçak inecek. Bu uçaklarla bir günde yaklaşık 60 bin yabancı turist gelecek. İç hat ve diğer hatları da eklendiğinde Antalya Havalimanı'na inecek uçak sayısı 350'yi bulacak. Son 10 günde Antalya'ya iç ve dış hatlardan 2 bin 765 uçak indiği ve 509 bin ziyaretçinin geldiği belirtildi. Antalya Havalimanı verilerine göre, şehre 6 ayda 1.5 milyona yakın turist geldi