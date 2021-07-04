THY'den, Amsterdam için yeni seferler

Türk Hava Yolları, salgın nedeniyle Türkiye-Hollanda arasındaki Schengen vizelerine uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz tarihi itibarıyla kaldırılmasının ardından Türkiye - Amsterdam uçuşlarında frekans artışı gerçekleştirdi. Yapılan frekans artışıyla, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yaptığı seferlerin yanı sıra Türkiye'nin gözde turistik noktaları dahil olmak üzere Anadolu'nun birçok noktasına karşılıklı direkt seferler düzenlenecek.

HAFTADA 70 SEFER

THY yaz sezonu kapsamında temmuz ve ağustos aylarında Amsterdam'a haftalık 70 sefer yapacak İstanbul Havalimanı'ndan 35, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 14, Antalya, Elazığ, Konya ve Kayseri'den 3, Ankara, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'dan 2, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ise haftada 1 sefer i gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları, yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak biletlemeler için 31 Mart 2022 tarihine kadar sınırsız değişiklik hakkı sağlayan 'Esnek Seyahat' imkanı sunuyor.