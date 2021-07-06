En düşük memur maaşı 4.880 lira

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz ayı
zammı belli oldu. SSK
ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak. En düşük memur maaşı 4 bin 880 liraya yükseldi. En düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 TL'ye, 65 yaş aylığı da 828 TL'ye, evde bakım desteği de bin 798 TL'ye çıktı.
SOSYAL DESTEKLER ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu
'nun dün haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı da netleşti. Yeni rakamla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3.5 milyon memura yeni maaş geldi, kıdem tazminatı tavanı yükseldi, yaşlılık aylığı arttı, evde bakım maaşı yenilendi.
EMEKLİYE BEREKETLİ AY OLACAK
Emekliler hem aylıklarını zamlı alacak hem de Kurban Bayramı
öncesi hesaplarına 1.100 lira ikramiye yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. SSK'lı 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük Bağ- Kur aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya çıkıyor.
MEMURA % 5.45 FARK
Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklileri temmuzda maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak. Enflasyondan kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı
ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
2000 SONRASI EMEKLİLER
SSK'dan 2000 tarihinden sonra emekli olanların aylıkları ocak ayında bin 447 liraya çıkacaktı. Geçen yıl nisanda en düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılmasının ardından geçen yıl temmuz ve bu yılın ocak aylarında artış yapılmadı. Bu kapsamdaki emeklilerin normal emekli aylığı bu aydan itibaren yeniden artmaya başlayacak.
KIDEM TAZMİNAT TAVANI YÜKSELDİ
Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekillendi. Ocak-Temmuz arasındaki 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bunun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olmuştu. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla yılsonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8 bin 224 liraya çıktı.
15 TEMMUZ'DA HESAPLARDA
Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5.45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8.45 oldu. Devlet memurları ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.
YAŞLILIK AYLIĞI ARTTI
65 yaş aylığı 763 liradan 828 TL'ye çıktı. Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 798 liraya ulaştı.