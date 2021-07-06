Giriş Tarihi: 6.7.2021

En düşük memur maaşı 4.880 lira HAZAL ATEŞ

Yılın ilk altı ayında yüzde 8.45 olarak gerçekleşen enflasyon emekli aylıklarına yansıyacak. Memur ve memur emeklileri de 5.45’lik enflasyon farkı alacak. En düşük memur maaşı zamla 4 bin 880 liraya çıktı