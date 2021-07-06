Fikirtepe’de yeni dönem başladı

Kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe
'de 10 yıllık düğüm çözülüyor. Geçen yılın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bölgede müteahhitlerin yarım bıraktığı projeleri tamamlamak için kolları sıvadı. 'Yeni Fikirtepe' adı verilen bölgede yapılacak örnek dönüşümün tüm detayları ortaya çıktı. Bakanlık iştiraki olan Emlak Konut GYO
proje hazırlık ve ihale sürecini yönetirken diğer taraftan vatandaşların haklarının neler olacağı belirlendi. Bakanlıkça hazırlanan '25 soru 25 cevap' kitapçığında paylaşım oranları, kira yardımı ve yeni evlerin teslimine kadar birçok konu açıklandı. Yumurtacı Abdi Bey Caddesi ile Mandıra Caddesi
içerisinde kalan alanda dönüşüm süreci tamamlanamayan parsellerde projelerin yürütüleceği belirtilirken, çalışmalar 3 aşamalı olarak özetlendi. İlk aşamada henüz tahliye ve yıkımın yapılmadığı alanların boşaltılıp yıkılması, ikinci aşamada yerinde dönüşüm esası ile inşaatların tamamlanması, son aşamada ise bağımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtımı yapılması planlanıyor.
VATANDAŞA YÜZDE 50 PAY
Fikirtepe imar planlarının, hak sahipleri açısından herhangi bir inşaat alanı kaybı olmaması için önceki haklar dikkate alınarak, inşaat alanları hesaplanarak hazırlandığı belirtildi. Hak sahipleri açısından herhangi bir hak kaybı olmaması adına emsal 4, paylaşım oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Örneğin arsa sahibine ait 40 metrekare arsa payı olması durumunda, hak sahibinin emsal inşaat alanı hakkı 160 metrekare (40 metrekare x emsal 4.00) olarak hesaplanıyor. Paylaşım sonrası vatandaşa 80 metrekare (160 metrekare x %50 pay) bağımsız birim hakkı düşüyor.
HAK KAYBI OLMAYACAK
Sürecin hızlı ilerlemesi adına vatandaş ile bakanlık arasında bir sözleşme yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. Tapuların hazineye devrinin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Mülkiyet hakkı devletin garantisi altındadır, vatandaşın hak kaybı olmayacak. Tüm işlemler hak sahiplerinin devir öncesi tapuları üzerinden gerçekleştirilecektir" denildi. Sosyal donatı alanında kalanlar da hak kaybına uğramayacak.
AYDA 1.500 TL KİRA YARDIMI
Evlerini tahliye eden vatandaş 48 ayı geçmemek şartıyla yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul
'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 lira iken bu Fikirtepe için 1.500 lira olarak gerçekleşecek. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katı kadar (3 bin lira) defaten kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşinen alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.
2023'TE EVLER TESLİM EDİLECEK
Bölgede kimi hak sahiplerinin küçük kimilerinin ise büyük metrekareleri var. Bu durumda söz gelimi vatandaşa düşen hak 55 metrekare ama en küçük ev 60 metrekare ise vatandaş aradaki 5 metrekare değer için borçlandırılacak. Değer SPK lisanslı kuruluşlarca belirlenecek. Eğer vatandaşa 150 metrekare ev düşüyor ama 140 metrekare alıyorsa bu defa o alacaklı duruma gelecek. Dileyen hak sahipleri bir araya gelerek de tek ev alabilecek. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılında teslimlere başlanırken, hak sahiplerinin evlerinin SPK lisanslı kuruluşların tespiti ile dağıtılacak. Bölgedeki riskli yapıların tahliyesinin en geç 1.10.2021 tarihine kadar gerçekleşeceği, gerçekleştirmeyenlerin altyapı hizmetlerinin kesileceği belirtilirken, tahliyenin hemen sonrasında inşaata başlanacağı ifade edildi.
HER EV İÇİN AYRI KİRA
İkamet etmeyenler kira yarımını aylık alacak. Kira için başvurular bölgede bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılırken her bir ev için ayrı ayrı kira desteği alınacak. 5 evi olan 5 kira yardımı alacak. Hisseli bir hak sahipliği varsa vatandaş hissesi oranında kira yardımı alacak. Bakanlık müdahalesi öncesi evi yıkılan ve dönüşüm sınırları içinde hak sahibi olan vatandaş da kira yardımı alabilecek.